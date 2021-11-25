السعودية تعلن عن 160 صفقة خصخصة العام المقبل

العربية نت _ قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الخميس، إن السعودية تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل.

وأضاف الوزير في منتدى مالي بالرياض، إن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها.

وفي وقت سابق من العام الجاري علقت المملكة خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي واحدة من عدد من الأصول المملوكة للدولة التي استهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع الإيرادات دون الاعتماد على النفط.