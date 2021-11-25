الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% في الربع الثالث وطلبات إعانة البطالة تتراجع

وكالات _ أظهرت البيانات المعدلة الصادرة اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يزيد عن التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق.

كانت التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2% فقط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوزارة القول، إن الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي ثلثي إجمالي الناتج المحلي الأمريكي زاد خلال الربع الثالث بنسبة 7.1% سنويا.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2.2% وفقا للبيانات المعدلة.

ويتوقع المحللون انتعاش الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من هذا العام في حال لم يتأثر بارتفاع التضخم وارتفاع الإصابات بكورونا.

وأظهرت البيانات انخفاض عدد طلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي بـ 71 ألف إلى 199 ألف وهو أدنى مستوى منذ 52 عاما.

بالإضافة إلى ذلك جاءت أرقام مبيعات المنازل الجديدة لشهر أكتوبر أقل من التوقعات، كما انكمشت طلبيات المصانع بشكل مفاجىء للشهر نفسه.