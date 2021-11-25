وزيرة التجارة تبحث مع وفد جمعية رجال الأعمال البحرينية سبل تعزيز التعاون المشترك

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الدولة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومملكة البحرين لمستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تربط القيادة السياسية وشعبي البلدين.

وأشارت إلى الدور الهام لمجتمعي الأعمال في مصر والبحرين في تعزيز الروابط الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وترجمة كافة ملفات التعاون لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع وفد جمعية رجال الأعمال البحرينية والذي ضم 22 من رؤساء ومديريي كبرى المؤسسات والشركات البحرينية برئاسة أحمد عبدالله بن هندي.

حضر اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.

وقالت الوزيرة ان هناك فرصاً متميزة امام دوائر الاعمال البحرينية للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من الحزم التحفيزية المتميزة التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر، مشيرةً الى امكانية انشاء مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والانشاءات وتجارة التجزئة

552 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري

واوضحت جامع، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري نحو 552 مليون دولار، حيث تضمن اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تتضمن الخضر والفاكهة والأثاث والمحضرات الغذائية والمواد العطرية والحديد والالومنيوم ومصنوعاته، مشيرةً في هذا الاطار الى ضرورة مضاعفة هذه المؤشرات خاصة في ظل الامكانات والقدرات الانتاجية التي يمتلكها اقتصادا البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى اهمية تفعيل دور منظمات الأعمال بالبلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، لافتةً الى امكانية انشاء مشروعات مصرية بحرينية مشتركة والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية وبصفة خاصة للاسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.

ونوهت الوزيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للمشروعات الصناعية البحرينية بالسوق المصرية بهدف تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجها لضمان استمرار هذه المشروعات، مشيرةً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك فرصاً استثمارية واعدة ومميزات تنافسية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري خاصة وانه تم تعديل لائحة الاستيراد والتصدير الخاصة بالمنطقة وبما يسمح بدخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للسوق المحلي.

ولفتت جامع إلى أن اللقاء استعرض إمكانية إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية بدولة البحرين وفروع لعدد من الشركات البحرينية في مصر.

ومن جانبه أشار أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، إلى أهمية الاستفادة من بيئة ومناخ الأعمال الحالية في مصر والتي تشجع على إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة بين دوائر الاعمال في البلدين.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال لدولة البحرين خلال شهر فبراير المقبل بهدف استعراض فرص إمكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وبدوره أكد المهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن دولة البحرين تمتلك نهضة صناعية كبيرة في عدد من القطاعات الصناعية تشمل صناعة النحاس والألومنيوم.

وأشار إلى إمكانية تحقيق تكامل صناعي بين مصر والبحرين في هذين المجالين ومن خلال إنشاء مشروعات مشتركة بالسوق المصري لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية.