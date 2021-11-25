مال وأعمال

تعافي قطاع التكنولوجيا يقود الأسهم الأوروبية للصعود

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– ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ أدى انتعاش أسهم التكنولوجيا المتضررة بشدة وصعود سهم ريمي كوانترو الفرنسية لصناعة المشروبات الكحولية لتبديد المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في شتى أنحاء القارة.

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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش ليتعافى من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الأربعاء.

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وقفز سهم ريمي كوانترو 9.9 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباح العام بأكمله عقب تحقيق أرباح تشغيلية أكبر من المتوقع في النصف الأول.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا 0.9 بالمئة في أول مكاسب لها في ستة أيام بعدما قوض ارتفاع عوائد السندات القطاع مرتفع النمو في وقت سابق من الأسبوع.

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وزاد المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة ليتعافى أيضا من أقل مستوى له في ثلاثة أسابيع رغم أن بيانات أظهرت نموا أضعف من المتوقع للاقتصاد الألماني في الربع الثالث وضعف معنويات المستهلك قبل موسم التسوق في عيد الميلاد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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