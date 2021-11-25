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الرئيس السيسي يتفقد المناطق المتضررة من جراء السيول في محافظة أسوان

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يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم المناطق المتضررة من جراء السيول في محافظة أسوان.

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صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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ويتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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