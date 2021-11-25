أزمة كورونا واختناقات سلاسل التوريد تضغط على الاقتصاد الألماني في الربع الثالث

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث من العام الجاري على نحو أضعف قليلا مما كان متوقعا.

وأوضح المكتب اليوم، أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 1.7% خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين مقارنة بما كان عليه في الربع ذاته من العام الماضي.

يذكر أن تقديرا أوليا للمكتب كان يفترض حدوث نمو بنسبة 1.8%.

ومقارنة بالربع الأخير من عام 2019، أي قبل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 1.1%، بحسب المكتب.

يشار إلى أنه تم تحفيز الاقتصاد الألماني، الأكبر بأوروبا، من خلال الاستهلاك الخاص الذي زاد بقوة بنسبة 6.2%، ولكن اختناقات سلاسل التوريد خلفت أثارا كبيرة، حيث تراجع التصدير واستثمارات الشركات مقارنة بالربع السابق.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يفقد الاقتصاد الألماني كثيرا من معدل نموه خلال الفترة القادمة بسبب اختناقات سلاسل التوريد ووضع تفشي فيروس كورونا، ويتوقعون ألا يشهد نموا في الربع الأخير من هذا العام.