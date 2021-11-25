مال وأعمال

نائب وزير الاتصالات: نعمل على تنفيذ 4 محاور ضمن مبادرة حياة كريمة

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إسلام فضل _ قالت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة مكلفة بتنفيذ 4 محاور ضمن مبادرة حياة كريمة من خدمة المناطق الريفية وإمداد الشبكات والنظم التكنولوجية بها.

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وأضافت لبيب خلال كلمتها نيابة عن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر شركة ريد هات للبرمجيات اليوم الخميس، أن الوزارة تعمل الآن على إمداد شبكات الألياف الضوئية إلى جميع المنازل التي تندرج ضمن مبادرة حياة كريمة، كما أنه يتم استهداف أكثر من 1400 قرية من قرى الريف المصري.

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واشارت إلي أن الوزارة تستهدف تقوية شبكات المحمول من خلال بناء 500، وكذا بناء 900 مكتب بريد داخل القرى في أقرب وقت ممكن.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تدريب العمالة الريفية على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما يتم الربط الكامل بين الوزارات من أجل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير الخدمة على المواطنين بأقل وقت ومجهود.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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