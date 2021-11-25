نائب وزير الاتصالات: نعمل على تنفيذ 4 محاور ضمن مبادرة حياة كريمة

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إسلام فضل _ قالت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة مكلفة بتنفيذ 4 محاور ضمن مبادرة حياة كريمة من خدمة المناطق الريفية وإمداد الشبكات والنظم التكنولوجية بها.
وأضافت لبيب خلال كلمتها نيابة عن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر شركة ريد هات للبرمجيات اليوم الخميس، أن الوزارة تعمل الآن على إمداد شبكات الألياف الضوئية إلى جميع المنازل التي تندرج ضمن مبادرة حياة كريمة، كما أنه يتم استهداف أكثر من 1400 قرية من قرى الريف المصري.
واشارت إلي أن الوزارة تستهدف تقوية شبكات المحمول من خلال بناء 500، وكذا بناء 900 مكتب بريد داخل القرى في أقرب وقت ممكن.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تدريب العمالة الريفية على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما يتم الربط الكامل بين الوزارات من أجل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير الخدمة على المواطنين بأقل وقت ومجهود.
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