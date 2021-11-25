غادة لبيب: تكلفة رقمنة الخدمات الحكومية بلغت 3 مليارات جنيه

إسلام فضل _ قالت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تكلفة رقمنة الخدمات الحكومية بلغت حتي الآن 3 مليارات جنيه.

وأضافت لبيب خلال كلمتها نيابة عن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر شركة ريد هات للبرمجيات اليوم الخميس، أنه تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى التجريبية من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري، مشيرة إلي أنه سيتم إطلاق أيضًا خلال الفترات المقبلة خدمات خاصة بالفلاح والإسكان الإجتماعي والضرائب.

واشارت أن عدد المسجلين في منصة مصر الرقمية بلغت حتي الآن خلال البث التجريبي نحو 350 ألف، متوقعة أن يصل عدد المسجلين إلي 5 ملايين خلال 2022، منوهة أن سيتم الإنتهاء بشكل كامل من المنصة خلال عامين.

وأكدت نائب وزير الاتصالات، علي تعاون الوزارة مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، لأفتة إلي أن الوزارة لديها اهتمام بشكل كبير علي بناء مصر الرقمية بهدف تيسير الخدمات علي المواطنين.

وذكرت أن الدولة قامت بتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة ضمن 14 مدينة ذكية تم إطلاقها علي مستوي الجمهورية، مشيرة إلي أن الوزارة تعمل أيضًا علي رقمنة المحافظات حيث تم الإنتهاء من أول محافظة وهي بورسعيد، كما جار العمل علي عدة محافظات أبرزها؛ السويس والأقصر.