نائب وزير الاتصالات: 60 مليار جنيه تكلفة رفع كفاءة الإنترنت في مصر

إسلام فضل _ كشفت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكلفة رفع كفاءة الإنترنت في مصر حتي الآن بلغت 60 مليار جنيه.

وأضافت لبيب خلال كلمتها نيابة عن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر شركة ريد هات للبرمجيات اليوم الخميس، أن مستوي مصر ارتفع علي المستوي العالمي والإفريقي خلال الفترات السابقة نتيجة ضخ مزيد من الاستثمارات في رفع كفاءة الإنترنت.

وذكرت أن الوزارة قامت حتي الآن من الإنتهاء من ربط 12 الف مبني حكومي من ضمن 33 ألف مبني، مؤكدة الإنتهاء من كافة المباني خلال عامين.

وأشارات إلي تم الإنتهاء من تدريب 65 ألف موظف حكومي سوف ينتقل إلي العاصمة الإدارية الجديدة، حيث حصل 5 الأف موظف علي شهادات في التحول الرقمي.