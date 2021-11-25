- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
إسلام فضل _ كشفت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكلفة رفع كفاءة الإنترنت في مصر حتي الآن بلغت 60 مليار جنيه.
وأضافت لبيب خلال كلمتها نيابة عن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر شركة ريد هات للبرمجيات اليوم الخميس، أن مستوي مصر ارتفع علي المستوي العالمي والإفريقي خلال الفترات السابقة نتيجة ضخ مزيد من الاستثمارات في رفع كفاءة الإنترنت.
وذكرت أن الوزارة قامت حتي الآن من الإنتهاء من ربط 12 الف مبني حكومي من ضمن 33 ألف مبني، مؤكدة الإنتهاء من كافة المباني خلال عامين.
وأشارات إلي تم الإنتهاء من تدريب 65 ألف موظف حكومي سوف ينتقل إلي العاصمة الإدارية الجديدة، حيث حصل 5 الأف موظف علي شهادات في التحول الرقمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب وزير الاتصالات: 60 مليار جنيه تكلفة رفع كفاءة الإنترنت في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.