ريد هات: نعمل على تنفيذ جزء من البرمجيات في منصة مصر الرقمية والضرائب

إسلام فضل _ قال على نور الدين، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “ريد هات”، إن الشركة تعمل مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك في تنفيذ بعض المشروعات.

وأضاف نور الدين خلال مؤتمر اليوم الخميس، إن الشركة تعمل مع وزارة الاتصالات علي أبرز المشروعات الإستراتيجية في الدولة أبرزها منصة مصر الرقمية ومصلحة الضرائب.

واشار إلي أن الشركة تقوم بتوفير كافة البرمجيات للمشروعات التي نعمل عليها، لأفتًا إلي أن الشركة تستهدف افتتاح فرع في مصر بداية العام المقبل.

وذكر أن الشركة تعمل مع وزارة الاتصالات والتعليم العالي علي تأهيل الكوارد المصرية، وتعليم الطلاب.

ولفت إلي أن مصر تطورت بشكل كبير خلال ال3 سنوات الماضية في مجال التحول الرقمي في عدة قطاعات أبرزها؛ النقل والتعليم والكهرباء، مؤكدًا أن مصر تخطت العديد من الدول المجاورة كانت متقدمة علينا.

و نظمت شركة “ريد هات ” ، النسخة الثالثة من قمة “ريد هات” 2021 بالقاهرة ، وتعد النسخة الحالية لقمة “ريد هات” والأولى بمصر، ويأتي ذلك تزامنا مع قرب الاعلان عن افتتاح شركة “ريد هات” لمكتبها في مصر مع مطلع العام القادم 2022.

وتناولت القمة العديد من القضايا التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات منها ” حماية البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، وتحديث تكنولوجيا المعلومات، والأجهزة المحمولة، وأهمية تأمين البنية التحتية للمؤسسات المختلفة” كما تم مناقشة دور”ريد هات” الإقليمي في عملية التحديث الرقمي وتسريع عملية التحول الرقمي بدول المنطقة التي تعمل بها.