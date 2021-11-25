بكين تدين إدراج الولايات المتحدة عشرات الشركات الصينية على القائمة السوداء

بلومبرج _ انتقدت الصين قرار الولايات المتحدة بإضافة العشرات من شركاتها على قائمة سوداء تجارية، وقالت إن الخطوة انتهكت ما اتفق عليه قائدا أكبر اقتصادين في العالم.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جوتينج في إيجاز صحفي دوري في بكين اليوم “نشر وزارة التجارة الأمريكية لقائمة عقوبات جديدة لا يتماشى والإجماع في الآراء الذي تم الاتفاق عليها من جانب قائدي الصين والولايات المتحدة”.

وأضافت “أنها مضرة للبلدين ولأمن سلسلة الإمداد العالمية وتعافي الاقتصاد العالمي”.

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية نحو 12 شركة صينية إلى “قائمة الكيانات” أمس الأربعاء لضلوعها في أنشطة تناقض مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية.

ولن يستطيع الموردون التعامل مع الشركات المدرجة على القائمة إلا إذا حصلوا على تصريح خاص لفعل هذا.

وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي في أول لقاء مباشر لهما، وفيه أكد الجانبان على الحاجة إلى إجراء المزيد من المحادثات بين حكومتيهما.

وجرى الاستشهاد بالتورط في أنشطة حوسبة حكومية عسكرية صينية كسبب للإدراج على القائمة، بينما تم إضافة كيانات صينية وباكستانية أخرى لمساعدة الأخيرة في أنشطة الصواريخ النووية والبالستية.

وفي المجمل، أضيف 27 جماعة وفردا إلى القائمة من دول من بينها اليابان وسنغافورة.

وقالت شو إن الولايات المتحدة “عممت” مفهوم الأمن القومي وفرضت عقوبات “بشكل تعسفي” بدون دليل. وأضافت “الصين تحتج بشدة على هذا وسوف تقدم اعتراضات رسمية للولايات المتحدة “.