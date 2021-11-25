مال وأعمال

الولايات المتحدة تحث روسيا على زيادة إنتاج النفط لتهدئة الأسعار

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– نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط في مسعى لخفض الأسعار العالمية.

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وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستطلق 50 مليون برميل من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي للمساعدة في خفض أسعار النفط، والتي سيبدأ طرحها في السوق بين منتصف ديسمبر وأواخره.

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واتّهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، من جديد شركات النفط الكبرى بأنها تتحمل جزءًا من المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار الوقود، فيما تستخدم إدارته كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك محزونها الاحتياطي، لخفض الأسعار.

وقال بايدن إن “أسعار الوقود في سوق الجملة انخفضت بنحو 10% خلال السنوات الماضية، لكن السعر في محطات الوقود لم يتحرك فلسًا واحدًا”.

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وأضاف الرئيس الأمريكي: ” تدفع مجموعات التزويد بالوقود أقلّ وتربح أكثر بكثير” متّهمًا الشركات بـ”كسب الفرق” بين سعرَي الجملة والتجزئة. واعتبر أن ذلك “غير مقبول”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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