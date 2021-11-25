- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
– نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط في مسعى لخفض الأسعار العالمية.
وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستطلق 50 مليون برميل من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي للمساعدة في خفض أسعار النفط، والتي سيبدأ طرحها في السوق بين منتصف ديسمبر وأواخره.
واتّهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، من جديد شركات النفط الكبرى بأنها تتحمل جزءًا من المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار الوقود، فيما تستخدم إدارته كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك محزونها الاحتياطي، لخفض الأسعار.
وقال بايدن إن “أسعار الوقود في سوق الجملة انخفضت بنحو 10% خلال السنوات الماضية، لكن السعر في محطات الوقود لم يتحرك فلسًا واحدًا”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: ” تدفع مجموعات التزويد بالوقود أقلّ وتربح أكثر بكثير” متّهمًا الشركات بـ”كسب الفرق” بين سعرَي الجملة والتجزئة. واعتبر أن ذلك “غير مقبول”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تحث روسيا على زيادة إنتاج النفط لتهدئة الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.