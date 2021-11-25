إيه إف جي تستثمر 250 مليون جنيه في وحدات فندقية بمشروع سكاي بريدج

بكر بهجت _ تستثمر شركة إيه إف جي AFG للتطوير العقاري، عن استثمار 250 مليون جنيه في الشق الفندقي بمشروع سكاي بريدج الذي تقيمه في العاصمة الإدارية باستثمارات 600 مليون جنيه، وفق صلاح الدين الهلالي رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة للإعلان عن طرح المشروع، أن المشروع يقام بنشاط تجارى إدارى فندقي في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتسعى الشركة للوصول باستثماراتها في العاصمة الإدارية إلى 2 مليار جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أن المشروع يضم 2 دور تجاري، و12 دور إدارى, وفندقي.

وأشار إلى أن مساحات الوحدات التجارية والإدارية تبدأ من 35 مترا, أما مساحات الوحدات الفندقية تبدأ من 56 متر، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت بوصلة القطاع العقارى في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح انه مكن المخطط ان يتم البدء في تسليم المشروع بعد 3 سنوات ونصف، وتعاقدت الشركة مع مجموعة من الاستشاريين لإنجاز المشروع على رأس تلك الشركات شركة “DCI”استشاري تصميم المشروع ،وشركة ” MRB” Facility management” استشاري التشغيل، وشركة ” FACIL Designd hospity” استشاري تشغيل وإدارة الوحدات الفندقية.