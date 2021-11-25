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مصرف لبنان يتعهد بتلبية جميع طلبات شركة التدقيق المالي

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– قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الخميس، إنه سيمد شركة ألفاريز أند مارسال الاستشارية بجميع البيانات اللازمة لعملية المراجعة الجارية للبنك المركزي.

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وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الأربعاء، تقديم بيانات لتدقيق جنائي يتعلق بأنشطة المصرف.

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وقال إن شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ذكرت أنها لا تملك المعلومات التي تحتاجها رغم مرور شهر على بدء عملها.

أدلى عون بهذه التصريحات في أثناء اجتماع مع سلامة ووزير المالية يوسف خليل بشأن التدقيق، وهو جزء من جهود لمعالجة تداعيات الانهيار المالي للبنان في 2019 الذي دفع قطاعات واسعة من البلاد لبراثن الفقر.

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وقالت الرئاسة في بيان، إن سلامة وخليل أبلغا الرئيس أنهما “يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية” لتلبية طلبات الشركة”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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