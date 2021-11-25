البورصة السعودية تمحي مكاسبها وتتراجع دون مستوى 11300 نقطة

وكالات _ محت البورصة السعودية مكاسبها الصباحية لتغق دون مستوى 11300 نقطة، وكان السوق قد سجل مكاسب خلال منتصف التعاملات بلغت 100 نقطة قبل أن يتراجع ويفقد جميع المكاسب بالإضافة إلى فترة المزاد والتي شهد تراجع السوق بأكثر من 40 نقطة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11299 نقطة متراجعا بـ 70 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة فيما بلغت السيولة المتداولة 5.5مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم سابك وكذلك مصرف الإنماء، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 140 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 277 ألف صفقة.

وضغط سهم البنك الأهلي السعودي على أداء السوق بعدما انخفض 1.4 في المائة، كذلك سجل سهم “أرامكو السعودية” تراجعا بلغ 1.1 في المائة، بينما هبط سهم مصرف الراجحي 0.4 في المائة.

وأعلنت شركة اتحاد الاتصالات “موبايلي” عن توزيع أرباح نقدية لمساهميها عن العام المالي 2021 بلغت 770 مليون ريال تعادل 0.85 ريالا للسهم، وهي أعلى من توزيعات العام السابق والبالغة 0.5 ريالا للسهم.

وصعدت أسهم 90 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم عناية وأمانة للتأمين بمكاسب بالحد الأقصى، وللجلسة الثانية على التوالي، بعدما أعلنت شركتي عن صدور موافقة البنك المركزي المصري السعودي على عملية الاندماج المقترحة بينهما.

كذلك ارتفعت أسهم البحر الأحمر 5.3 في المائة، في حين ارتفعت أسهم 4 شركات بأكثر من 4 في المائة من بينهم أسهم تهامة للإعلان وصادرات.

وتراجعت أسهم 105 شركات، تصدرها سهم سابك للمغذيات الزراعية بعدما هبط السهم 3.7 في المائة، تلاه أسهم معادن والتي تراجعات 3.6 في المائة.

كذلك هبط أسهم متطورة والعربية وبترو رابغ والحمادي وكذلك البنك السعودي الفرنسي بأكثر من 2 في المائة.