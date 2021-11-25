البورصة تبتهج بلقاء رئيس الوزراء مع رئيسي الرقابة المالية والبورصة

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.69%، ليتداول عند مستوى 11431 نقطة.

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وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.69%، وأغلق عند مستوى 51.51 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.51% و 2.28% على الترتيب.

وسجلت البورصة تداولات 1.065.709 مليار جنيه على 196 شركة من خلال 45.932 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 111 شركة مقابل تراجع 15 بينما لم تتغير أسعار 70.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 39.981 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 40.888 مليون جنيه مقابل 906.939 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 17.621 مليون جنيه، منها 10.127 مليون جنيه للمؤسسات، و7.493 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 57.603 مليون جنيه، منها 33.508 مليون جنيه للمؤسسات، و24.094 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.602 1.907 19.04 الإسماعيلية مصر للدواجن 5.94 6.87 15.66 رواد السياحة 15.03 16.72 11.24 المصرية للدواجن 3.61 3.98 10.25 العربية للمحابس 1.447 1.593 10.09

الأسهم الأكثر انخفاضا