شركة العاصمة للتسويق توقع عقود 7 أبراج جديدة في شرق القاهرة

بكر بهجت _ وقعت شركة العاصمة للتسويق والاستثمار العقاري، عقود تسويق 7 مشروعات جديدة في منطقة شرق القاهرة خلال العام الجاري، يتركز معظمها في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق سيرين عساف، مدير عام الشركة، مشيرة إلى أن الشركات التي تم التعاقد معها هي أمازون، ويو سي، والبروج مصر، وأكاديا، وخالد صبري هولدنج، وRNA، والنخيل.

وأضافت أن المشروعات التي تولت الشركة تسويقها خلال الأشهر الماضية تمثلت في أبراج بمنطقة الداون تاون وحي المال والأعمال في العاصمة الإدارية، مثل إيست تاور، ودايموند، وآيكونيك، وباجودا بيزنس، وريان، وتريتون، ودابل تو، لافتة إلى أنه هناك إقبال كبير من الشركات والمستثمرين والعملاء على مشروعات الأبراج خلال الأشهر الماضية.

وتابعت أن مبيعات المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة حققت خلال الأشهر الأخيرة معدلات نمو كبيرة خاصة مع قرب نقل مقرات الوزارات للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدةً أن مبيعات كافة المشروعات تسير بوتيرة جيدة جدًا فضلًا عن النمو الملحوظ في معدلات تنفيذ منطقة الأعمال المركزية.

ولفتت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري إلى جانب المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة حيث تساهم في توفير ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتساهم في تشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية بكافة مصانع مواد البناء والشركات الهندسية وقطاع المقاولات.

وأشارت إلى أن طرح شركة العاصمة الإدارية لنحو 15 قطعة أرض فقط من إجمالي 200 قطعة بمنطقة الأعمال المركزية يؤكد نهج الدولة لتعظيم مناخ الاستثمار العقاري، موضحةً أن منطقة الأعمال المركزية المواجهة لمنطقة الأبراج التي تضم أطول برج بأفريقيا “البرج الأيقوني” ستشهد معدلات نمو غير مسبوقة في الاستثمار محليًا وعالميًا بمجرد بدء التشغيل التجريبي للمقرات الحكومية.