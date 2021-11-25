ايجيتك للكابلات توقع ثلاث عقود بقيمة 1.1 مليار جنيه لصالح مؤسسة الرعاية السكنية بدولة الكويت

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رنا ممدوح _ وقعت شركة ايجيتك للكابلات ( إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك) ثلاث عقود لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت، بقيمة 20.4 مليون دينار كويتي – مايعادل 1.065 مليار جنيه.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المشروع سيسهم في توفير التيار الكهربائي لمدينة المطلاع السكنية أحد المشاريع المهمة التي تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية حاليا للتطوير والتحديث ولخلق مصادر بديلة للدخل الوطني في دولة الكويت.
وبحسب البيان، يشمل نطاق أعمال شركة ايجيتك للكابلات التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع.
وأوضحت أن المشروع بنظام تسليم المفتاح، ويشمل أعمال الكابلات جهد 132 ك ف على أن يتم التشغيل خلال 18 شهرا من تاريخ بدء الأعمال.
وذكرت أنه تم توقيع العقد بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.
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