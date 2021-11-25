الارشيف / مال وأعمال

الذهب يواصل الارتفاع محليا وعيار 21 يسجل 787 جنيها

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، لتصعد بنحو 3 جنيهات بالمقارنة مع إغلاق الأمس.

predco_adv_2021

إقرأ أيضا.. أسعار الذهب تصعد مع تراجع الدولار وتوقعات التشديد النقدي تحد من المكاسب

Edita2021

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصرحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار21 حقق اليوم 787 جنيها، في مقابل 784 جنيها بختام تدوالات الأربعاء.

وبلغ عيار 18 مستوى 676 جنيها، أما عيار 24 وصل إلى 898 جنيها، فيما لامس الجنيه الذهب عتبة 6 آلاف و296 جنيها.

FNG2021

وذكر نجيب في تصريحاته أن السعر العالمي للمعدن الأصفر وصل إلى 1791 دولارا للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات مائلة للتشديد من صناع السياسات بالفيدرالي الأمريكي حدت من جاذبية المعدن وأبقته عند ما يقل كثيرا عن المستوى الهام البالغ 1800 دولار، نقلا عن .

وتتوقع الأسواق بعض التطبيع في السياسة النقدية، ومن المفترض أن يؤثر ذلك على الذهب على المدى القصير.

لكن من غير المرجح أن ترفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل كبير نظرا للعبء المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة والديون الحكومية الكبيرة المتراكمة.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يواصل الارتفاع محليا وعيار 21 يسجل 787 جنيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا