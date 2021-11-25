الذهب يواصل الارتفاع محليا وعيار 21 يسجل 787 جنيها

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، لتصعد بنحو 3 جنيهات بالمقارنة مع إغلاق الأمس.

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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصرحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار21 حقق اليوم 787 جنيها، في مقابل 784 جنيها بختام تدوالات الأربعاء.

وبلغ عيار 18 مستوى 676 جنيها، أما عيار 24 وصل إلى 898 جنيها، فيما لامس الجنيه الذهب عتبة 6 آلاف و296 جنيها.

وذكر نجيب في تصريحاته أن السعر العالمي للمعدن الأصفر وصل إلى 1791 دولارا للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات مائلة للتشديد من صناع السياسات بالفيدرالي الأمريكي حدت من جاذبية المعدن وأبقته عند ما يقل كثيرا عن المستوى الهام البالغ 1800 دولار، نقلا عن .

وتتوقع الأسواق بعض التطبيع في السياسة النقدية، ومن المفترض أن يؤثر ذلك على الذهب على المدى القصير.

لكن من غير المرجح أن ترفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل كبير نظرا للعبء المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة والديون الحكومية الكبيرة المتراكمة.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.