مال وأعمال

أنجيلا ميركل تدعو إلى العمل من أجل تجارة عالمية حرة

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وكالات _ دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل للعمل من أجل تجارة عالمية حرة في القمة الآسيوية-الأوروبية المنعقدة افتراضيا اليوم.

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ونقل المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت عن ميركل قولها اليوم بالعاصمة برلين في مستهل القمة الافتراضية المنعقدة تحت رئاسة كموديا إن الإسهام في تحقيق تجارة عالمية منفتحة وعادلة يعد أمرا مهما بالنسبة لانتعاش الاقتصاد العالمي.

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وأكدت المستشارة أهمية التشابك والتعاون الاقتصادي بين أوروبا وآسيا بوصفهما أسسا للازدهار، وفقا لتصريحات زايبرت.

وأضافت ميركل أنه في ظل تغير الوضع السياسي العالمي، فإنه من المهم وضع محفزات جديدة، بحسب ما نقله المتحدث باسم الحكومة عن المستشارة.

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وأضاف زايبرت أن ميركل أكدت أيضا أن كثيرا من القضايا العالمية لا يمكن حلها سوى بشكل مشترك، وشددت على ضرورة إعادة تقوية منظمات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية.

وبحسب تصريحات زايبرت، دعت ميركل أيضا إلى عمل يستند إلى قواعد، بحيث يضمن العدالة والقدرة على التنبؤ ويتيح تعاونا أكثر ترابطا، على الرغم من الاختلافات.

يشار إلى أنه يتم تمثيل كل من النرويج وسويسرا وتركيا وبريطانيا في القمة، إلى جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

كما تشارك دول مثل روسيا والهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وكذلك أستراليا ونيوزيلندا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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