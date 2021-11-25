مال وأعمال

اليونان تعزز تعاونها مع مصر في البنية التحتية وإمدادات الغاز

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– قالت وزارة الطاقة اليونانية إن اليونان ومصر اتفقتا يوم الخميس على توسيع نطاق تعاونهما في إمدادات الغاز الطبيعي المسال ودراسة إمكانية بناء خط لأنابيب الغاز بين البلدين تحت سطح البحر.

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وتتطلع اليونان، التي تستورد الغاز بشكل أساسي من الجزائر وأذربيجان وروسيا وتركيا، إلى تنويع مواردها لتصبح مركزا للطاقة في جنوب شرق أوروبا.

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وقالت وزارة الطاقة اليونانية في بيان إن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم في القاهرة يوم الخميس في خطوة صوب توقيع اتفاقيات محددة بين الشركات اليونانية والمصرية.

وفي الشهر الماضي، اتفقت اليونان ومصر على خطة لمد كابل تحت البحر لربط شبكتي الكهرباء في الدولتين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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