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المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا بسبب فيروس كورونا

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فرانس برس _ قرر المغرب الخميس تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا بسبب فيروس كورونا.

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وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن لجنة وزارية متخصصة اتخذت هذا القرار “لمواجهة تدهور الوضعية الوبائية ببعض بلدان الجوار الأوروبي”.

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اتخذت المملكة المغربية الخميس قرارا يقضي بتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى فرنسا ابتداء من الجمعة 26 نوفمبر إلى أجل غير مسمى بسبب “تدهور الوضعية الوبائية” المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في بعض البلدان الأوروبية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن لجنة وزارية متخصصة اتخذت هذا القرار “لمواجهة تدهور الوضعية الوبائية ببعض بلدان الجوار الأوروبي”.

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فرنسا تضم أهم جالية مغربية مقيمة في الخارج

تضم فرنسا، حيث أودى الوباء بأكثر من 118 ألف شخص، أهم جالية مغربية مقيمة في الخارج بأكثر من مليون شخص، كما يعد مصدرا رئيسيا للسياح الأجانب الذين يفدون عادة الى المملكة. وهو أيضا أهم شريك اقتصادي للمغرب.

وكان المغرب أعلن منتصف نوفمبر تعزيز مراقبة حدوده للتصدي لكوفيد-19 بإجراءات جديدة تشمل منع دخول الوافدين من بلدان جلها أوروبي إذا تبينت إصابتهم بالفيروس في مطارات المملكة وموانئها، ما لم يكونوا مقيمين فيها.

تشمل هذه التدابير البلدان المصنفة في “اللائحة باء” أي التي تشهد وضعية وبائية مقلقة حسب تصنيف السلطات المغربية، وبينها أيضا بلدان عربية وإفريقية عدة.

ويستمر العمل بجواز التلقيح كشرط ضروري للسفر إلى الخارج أو لدخول جميع الفضاءات والمرافق العمومية المغلقة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب نحو 950 ألف شخص، توفي منهم 14.770 وفق آخر حصيلة رسمية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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