الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع صعود قطاع المرافق

_ ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مع ميل المستثمرين للشراء في القطاعات الدفاعية مثل المرافق وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، ليرتفع من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع والتي سجلها أمس الأربعاء.

وكانت من بين أكبر الرابحين أسهم قطاعي المرافق والرعاية الصحية، واللذين يعدان ضمن القطاعات الأكثر أمانا في الأوقات التي تسود فيها الوضع الاقتصادي حالة من عدم اليقين.

كما تلقت المرافق، التي قادت الصعود، دفعة من سعي ألمانيا لتكثيف جهودها في مجال حماية المناخ، بما في ذلك انتهاج وتيرة أسرع في التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والاستغناء عن الفحم.

ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة في أول جلسة من المكاسب منذ ستة أيام، بعد أن أثر ارتفاع عائدات السندات سلبا على القطاع المرتفع النمو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقفز سهم ريمي كوانترو 13.4 بالمئة إلى مستوى قياسي بعد أن رفعت من توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعدما أدى طلب قوي على منتجاتها إلى تحقيق أرباح تشغيلية أقوى من المتوقع في النصف الأول.

وصعد سهم منافستها بيرنو ريكار 2.5 بالمئة بينما صعد سهم دياجيو المدرجة على بورصة لندن 1.0 بالمئة.

وزاد سهم شركة إليكتا لصناعة معدات العلاج الإشعاعي 5.7 بالمئة بعد أن أبلغت عن انخفاض أقل من المتوقع في أرباح أغسطس- أكتوبر وسط حاجة متزايدة لرعاية مرضى السرطان وللعلاج الإشعاعي.

وارتفع سهم سويس لايف 3.6 بالمئة بعد أن قالت إنها ستطلق عملية إعادة شراء جديدة بقيمة مليار فرنك سويسري (1.07 مليار دولار) وسترفع نسبة توزيعات الأرباح.

وتراجعت شركة أدفينتا النرويجية، أكبر شركة إعلانات مبوبة في العالم، 7.2 بالمئة بعد أن سجلت زيادة أقل من المتوقع في إيرادات الربع الثالث.