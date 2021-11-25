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الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي التعاون الثنائي بين البلدين

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تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

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واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي والعلاقات الاخوية بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن بعض القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المنتظم بين الجانبين لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، ولدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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