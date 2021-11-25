مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة

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وكالات _ أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم حزمته الثالثة من الإصلاحات على مدى ست سنوات في محاولة لبناء سوق أوراق مالية أكثر سلاسة يمكنها التنافس بشكل أفضل مع نظيرتيها في لندن ونيويورك.

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وتعرض مشروع الاتحاد الأوروبي لإنشاء اتحاد لأسواق رأس المال لضربة قوية عندما غادرت بريطانيا التكتل الأوروبي، ولإبقاء المشروع على مساره الصحيح.

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واقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء سجل لأسعار الأسهم والسندات، وإعطاء المستثمرين معلومات مجانية عن الشركات، كما اقترحت تعديلات على صناديق الاستثمار طويل الأجل وخططا لتنسيق كيفية تنظيمها بشكل أفضل.

وتتطلع المفوضية لتسهيل عملية جمع المال للشركات لتحقيق أهداف المناخ والتعافي من التداعيات المالية لجائحة كوفيد-19، وتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا في ظهور منافس مالي قوي على أعتابه.

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وقالت ميريد ماكجينيس رئيسة قطاع الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي أن سجل أسعار الأوراق المالية وتركيز المعلومات في نقطة واحدة سيتيح لحظة حاسمة لاتحاد أسواق رأس المال عند إنشائه.

وستحتاج المقترحات إلى موافقة البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد لتصبح قانونا، مع توقعات بتقديم تنازلات.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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