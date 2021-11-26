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سلالة كورونا الجديدة تثير الرعب عالميا ومنظمة الصحة تعقد اجتماعا طارئا

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وكالات _ ذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى عقد اجتماع طارىء اليوم لمناقشة تطورات سلالة كورونا الجديدة والذي قد يطلق عليه مسمى “نو”.

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إقرأ أيضا.. وزير الصحة البريطاني: اللقاحات قد تكون أقل فعالية ضد متحور كورونا الجديد

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وأعلنت كل من بريطانيا وإسرائيل إلغاء رحلات الطيران مع جنوب إفريقيا بسبب متحور فيروس كورونا الجديد. ويقول المسؤولون بأنهه يحتاجون إلى عدة أسابيع لدراسة هذا المتحور ومعرفة ما يحدث وما تأثيره ضد اللقاحات.

وقال وزير الصحة في جنوب إفريقيا، جو فاهلا ، بأن المتحور الجديد هو B.1.1.529، وقال إنه يبدو شديد العدوى بين الشباب.

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وأيضا، ذكرت بي بي سي، أن سلالة كورونا الجديدة تبدو أنها الأكثر تحورا بشكل كبير حتى الآن في الانتشار. كما كتب جيمس غالاغر، مراسل الصحة، بأن أحد العلماء وصف المتحور الجديد بأنه مروع، وقال إن اجتماع منظمة الصحة العالمية من المرجح أن يؤدي إلى حصول المتغير على اسم رمزي يوناني، مثل متغير دلتا.

وصرح مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في جنوب إفريقيا، توليو دي أوليفيرا، بأن هذا المتحور فاجأ السلطات، وبخاصة وأن لديه قدرة كبيرة على الانتشار والتطور بأكثر من الطفرات التي توقعها سابقا.

وأمس الخميس، أعلن علماء، اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات. وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا في مؤتمر صحفي، للأسف، اكتشفنا متحور جديد مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة إصابات فيروس كورونا ارتفعت بقوة داخل الكثير من الدول وبخاصة ألمانيا والتي تشهد تسارعا قياسيا بأعداد الإصابات، وهو ما قد يشير إلى أن هذه الإصابات ناتجة عن سلالة كورونا الجديدة والتي قد تكون قادرة على مقاومة لقاحات كورونا المختلفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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