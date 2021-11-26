أسعار النفط تعمق خسائرها وخام برنت يهوى 3% بسبب مخاوف سلالة كورونا الجديدة

بلومبرج _ عمقت أسعار النفط اليوم الجمعة، خسائرها حيث هبط مزيج برنت بأكثر من 3%، وذلك في ظل مخاوف من تداعيات رصد سلالة كورونا الجديدة في جنوب إفريقيا.

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وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.67% إلى 75.51 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.14% إلى 79.64 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرج”.

وجاء الهبوط في ظل مخاوف اقتصادية من تداعيات ظهور نسخة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، ويعود هذا التأثير إلى مخاوف من أن يكون المتحور الجديد أكثر عدوى من سابقيه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ريوتا أوتسوكا، كبير المحللين الاستراتيجيين في “تويو سيكيوريتيز” قوله بهذا الشأن: “على ما يبدو هناك مخاوف بشأن سلالة كورونا الجديدة التي اكتشفت لأول مرة في جنوب إفريقيا، وهذه المخاوف تؤثّر على السوق”.

وأوضح الخبير في السياق أنه “نظرا لضعف حجم التداولات، فإن الانخفاضات كبيرة في ظل توجه صناديق التحوط وغيرها إلى البيع. على ما يبدو ليست هناك قدرة كافية على التصدّي لهذا المنحى الانحداري”.