مال وأعمال

الدولار يتخطى عتبة 25 ألف ليرة لبنانية في أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة الاقتصادية

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وكالات _ تخطى سعر صرف الدولار في لبنان، في السوق السوداء (الموازنية) اليوم الجمعة، عتبة الـ25 ألف ليرة لبنانية، وهو أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

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وتراوح سعر صرف الدولار بين 2540 و2550 ليرة للمبيع و24990 و2500 ليرة للشراء.

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وفي مطلع نوفمبر الحالي سجل سعر صرف الدولار نحو 22 ألفا، وفي 12 نوفمبر تخطى سعره عتبة الـ23 ألف ليرة للمرة الأولى منذ يوليو إبان اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة ثم عاد ليتأرجح سعر الصرف ما بين 22 ألفا و23 ألفا ليتسارع التدهور اعتبارا من مطلع الأسبوع مسجلا أمس الاول 24 ألفا، وليتخطى اليوم الـ25 ألف.

ومع خسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء في غضون عامين، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية في ظل رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والغذاء، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة ثلاثين دولارا.

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وهذه الأزمة الاقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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