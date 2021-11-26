البورصات الأوروبية تنهار أمام مخاوف سلالة كورونا الجديدة

وكالات _ سجلت البورصات الأوروبية انهيارا قويا في مستهل تداولات اليوم الجمعة، وذلك بسبب المخاوف الجديدة حيال سلالة كورونا الجديدة والذي اجتاحت العالم أمس الخميس بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بقوة.

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وخلال تعاملات اليوم الجمعة، انخفض مؤشر Eurostoxx الأوروبي بنسبة 2.4%. كما انخفض مؤشر داكس 30 الألماني بنسبة 3.4%. بينما كان مؤشر CAC 40 الفرنسي هو الأكثر انخفاضا بين الأسهم الأوروبية وتراجع بنسبة 3.8% بمستهل التعاملات.

وأيضا، انخفض المؤشر الإسباني IBEX بنسبة قوية تصل لحوالي 3.2%. بينما كان المؤشر البريطاني فوتسي 100 هو الأقل هبوطا بين الأسهم الأوروبية بنحو 2.2% فقط عند بداية التعاملات الأوروبية.

وذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة بأن منظمة الصحة العالمية دعت إلى عقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة تطورات سلالة كورونا الجديدة والذي قد يطلق عليه مسمى “نو”.

وأعلنت كل من بريطانيا وإسرائيل إلغاء رحلات الطيران مع جنوب إفريقيا بسبب متحور فيروس كورونا الجديد. ويقول المسؤولون بأنه يحتاجون إلى عدة أسابيع لدراسة هذا المتحور ومعرفة ما يحدث وما تأثيره ضد اللقاحات.

وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت أمس الخميس، وكانت من بين أكبر الرابحين هي أسهم قطاعي المرافق والرعاية الصحية، واللذين يعدان ضمن القطاعات الأكثر أمانا في الأوقات التي تسود فيها الوضع الاقتصادي حالة من عدم اليقين وبخاصة مع ارتفاع وتيرة إصابات كورونا عالميا.