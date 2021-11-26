الجيش الألماني يستعد لنقل مرضى كورونا بعد وصول الإصابات لمستوى قياسي

– استعدت القوات الجوية الألمانية لنقل مرضى كورونا من المستشفيات المكتظة بالجنوب في ظل الارتفاع البالغ في أعداد المصابين والقلق من سلالة جديدة من الفيروس ظهرت في جنوب أفريقيا.

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كانت ألمانيا قد سجلت انخفاضا في معدل الإصابات بكورونا خلال الصيف، لكن الحالات زادت بقوة في الأسابيع الأخيرة وبلغت مستوى قياسيا يوم الجمعة إذ تجاوزت 76 ألفا.

وتخطت ألمانيا يوم الخميس حاجز المئة ألف وفاة بكوفيد-19 وسط تحذير من مستشفيات، لا سيما في جنوب وشرق البلاد، من امتلاء وحدات العناية المركزة فيها.

وقال مصدر أمني لرويترز إن القوات الجوية ستنقل حالات كورونا الخطيرة من بلدة ميمنجن الجنوبية إلى مونستر في الشمال.

وستكون هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الجوية طائرات مزودة بما يصل إلى ستة من أَسّرة وحدات الرعاية المركزة لنقل مرضى كوفيد-19 داخل ألمانيا.

وزاد من القلق رصد سلالة متحورة جديدة من الفيروس في جنوب أفريقيا، وقال وزير الصحة الألماني بالإنابة ينس شبان إن الحكومة ستعلن أن جنوب أفريقيا “منطقة سلالة متحورة”.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ مساء الجمعة، وهو يعني أنه لن يُسمح لشركات الطيران إلا بنقل الألمان فقط من جنوب إفريقيا إلى ألمانيا حسبما كتب شبان على تويتر. وسيخضع جميعهم لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وقال شبان “متحور كورونا الجديد الذي تم اكتشافه مؤخرا يثير قلقنا جميعا، ولهذا نتصرف بشكل استباقي وفي وقت مبكر… آخر ما نحتاجه الآن هو تفشي سلالة متحورة جديدة من الفيروس تسبب مزيدا من المشاكل”.

ويقول علماء من جنوب إفريقيا إن سلالة (بي.1.1.529) المتحورة تحوي “مجموعة غير معتادة إطلاقا” من الطفرات تثير القلق لأنها قد تساعدها على مراوغة الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قدرة على الانتقال.