مخاوف سلالة كورونا الجديدة تنال من العملات المشفرة وخسائر بيتكوين تتجاوز 7.5%

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– تراجعت عملة بيتكوين ما يقرب من 8% اليوم الجمعة، بعد اكتشاف سلالة كورونا الجديدة، يحتمل أن تكون مقاومة للقاحات، مما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول ذات المخاطر العالية مقابل أصول يعتبرونها أكثر أمنا مثل السندات والين والدولار.
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وانخفضت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة، بنسبة تصل إلى 7.8% إلى 54377 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 أكتوبر.
وقال العلماء إن سلالة كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وهونج كونج، بها مزيج غير عادي من الطفرات وقد تكون قادرة على تجنب الاستجابات المناعية أو تكون أكثر قابلية لعدوى.
وتراجعت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بما يصل إلى 11.6% إلى أدنى مستوياتها في أسبوع.
وسجلت في أحدث التداولات 4070 دولارا بانخفاض 18% تقريبا عن أعلى مستوى لها الذي سجلته في 10 نوفمبر.
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