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منظمة الصحة العالمية: فهم سلالة كورونا الجديدة يحتاج إلى أسابيع عدة

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وكالات _ قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن فهما أفضل لسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي اكتشفت في جنوب إفريقيا “يحتاج إلى أسابيع عدة”.

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وحذر المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير في إفادة صحفية في جنيف، من التعجيل بفرض قيود السفر المرتبطة بالمتحور B.1.1.529 (الذي اكتشف مؤخرا في جنوب إفريقيا).

وقال إنه يجب في هذه المرحلة، أن يجري التحذير من تنفيذ إجراءات السفر، وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تستمر الدول في تطبيق نهج علمي قائم على المخاطر عند تنفيذ إجراءات السفر.

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أضاف أن فهم تأثير هذا المتحور سيستغرق بضعة أسابيع، ويعمل الباحثون على تحديد مدى قابلية انتشاره وكيف سيؤثر على العلاجات واللقاحات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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