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وول ستريت تفتح على انخفاض حاد وسط مخاوف بشأن سلالة كورونا الجديدة

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سي إن بي سي _ هوت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الجمعة، وكانت الأسهم المرتبطة بقطاعات السفر والبنوك والسلع الأولية الأكثر تضررا من موجة الإقبال على البيع بفعل أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات.

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وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 437.69 نقطة، أو 1.22% عند الفتح، إلى 35366.69 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 36.83 نقطة، أو 0.78%، إلى 4664.63 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 180.85 نقطة، أو 1.14%، إلى 15664.38 نقطة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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