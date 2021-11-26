الليرة التركية تتراجع بنسبة 3.1% أمام الدولار

بلومبرج _ تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة تصل إلى 3.1% أمام الدولار حيث تحفز المخاوف بشأن سلالة جديدة لفيروس كورونا الطلب على تحويل الأصول لملاذات آمنة. إقرأ أيضا.. المركزي التركي يبحث مع البنوك أسعار الفائدة بعد تعثر الليرة وانخفضت قيمة تداول الليرة بنسبة 2.5% عند 12.2862 ليرة أمام الدولار الأمريكي اعتبارا من الساعة 0444 مساء بتوقيت إسطنبول. كانت الليرة التركية مستقرة أمس الخميس بعد انخفاض تاريخي في قيمتها هذا الأسبوع بفعل دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن خفض سعر الفائدة على الرغم من الانتقادات الواسعة لتوجه سياساته.

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