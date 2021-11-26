الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة في 17 شهرا بفعل مخاوف من سلالة كورونا الجديدة

_ تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعا حادا يوم الجمعة وسط عمليات بيع واسعة النطاق، بعد تقرير عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات، الأمر الذي عزز المخاوف من ضربة جديدة للاقتصاد العالمي وأبعد المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.

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وأنهى المؤشر ستوكس 600 التعاملات منخفضا 3.7 بالمئة ليسجل أسوأ أداء يومي منذ يونيو 2020.

وبلغت خسائر المؤشر خلال الأسبوع 4.5 بالمئة.

ولا تتوفر معلومات تذكر بشأن السلالة الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وهونج كونج، لكن علماء قالوا إن بها مزيجا غير مألوف من المتحورات وقد تكون مقاومة للقاحات أو أكثر نشرا للعدوى.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 3.6 بالمئة وتراجع المؤشر داكس الألماني 4.2 بالمئة كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 4.8 بالمئة.

وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 8.8 بالمئة في أكبر خسارة يومية لها منذ مارس 2020.

وأعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وعدة بلدان مجاورة بدءا من الساعة 1200 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

وهوى قطاع السفر 13.6 بالمئة خلال الأسبوع وكان الأسوأ أداء. ودفعت المخاوف من زيادة إصابات كوفيد-19 أسواق الأسهم الأوروبية للهبوط من مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من فرض مزيد من القيود.

وخسر قطاع النفط والغاز 5.8 بالمئة بينما تراجعت أسهم التعدين خمسة بالمئة، مع هبوط أسعار النفط والمعادن بفعل مخاوف من التباطؤ الاقتصادي بسبب السلالة الجديدة.