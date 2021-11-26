مال وأعمال

لبنان يطلق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب البحري عن النفط والغاز

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وكالات _ قالت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية إن لبنان أعاد اليوم الجمعة إطلاق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في 8 مناطق بحرية، وحدد 15 يونيو موعدا نهائيا لتقديم العروض.

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وجرت الموافقة على الجولة في البداية في أبريل 2019 لكنها تأجلت عدة مرات، بما في ذلك في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

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وكان كونسورتيوم يضم “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية قد أكمل العام الماضي أعمال الحفر الاستكشافية في المنطقة 4 البحرية قبالة سواحل بيروت، وقال إنه “لم يعثر على كميات ذات جدوى تجارية”.

وتم تأجيل الحفر في المنطقة 9 الجنوبية، والتي حصل الكونسورتيوم نفسه على رخصتها أيضا.

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وقال زعماء لبنان إن العثور على كميات كبيرة من النفط والغاز قد يساعد الدولة على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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