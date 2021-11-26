مخاوف متحور كورونا الجديد تهوى بالأسهم الأمريكية نهاية التعاملات

– تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بشدة يوم الجمعة، حيث تكبد المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أكبر خسارة يومية بالنقاط المئوية منذ شهور، وانخفضت بشدة القطاعات التي كانت قد استفادت من إعادة فتح الاقتصادات، بفعل أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات.

وتحركت السلطات حول العالم بقلق بالغ يوم الجمعة بعد أنباء اكتشاف السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا، وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من بين المناطق التي شددت إجراءات السفر إليها بينما سعى الباحثون لمعرفة ما إذا كانت تحورات السلالة الجديدة مقاومة للقاحات.

وكانت عمليات بيع الأسهم واسعة النطاق، حيث سجلت خسائر كبيرة في القطاعات الأحد عشر الرئيسية على المؤشر ستاندرد آند بورز، باستثناء قطاع الرعاية الصحية، الذي تقلصت خسائره بفضل مكاسب قوية لشركات فايزر ومودرنا المنتجة للقاحات كورونا.

ووفق بيانات غير نهائية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 905.04 نقطة، أو 2.53 بالمئة عند الإغلاق إلى 34899.34 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 106.74 نقطة، أو 2.27 بالمئة، إلى 4594.72 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 353.57 نقطة، أو 2.23 بالمئة، إلى 15491.66 نقطة.