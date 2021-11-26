بايدن يدعو إلى التنازل عن حماية حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

سي إن بي سي _ دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الدول التي ستجتمع في منظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل إلى الموافقة على التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا في أعقاب اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

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وقال بايدن في بيان “الأنباء حول المتحور الجديد تجعل من الواضح أكثر من أي وقت مضى لماذا لا تنتهي هذه الجائحة، حتى يصبح لدينا لقاحات عالمية”

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال يوم الجمعة إن الرئيس جو بايدن يعتزم تقييد السفر إلى الولايات المتحدة من ثماني دول في الجنوب الأفريقي بسبب سلالة كوفيد-19 الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤول، لوكالة ، إن القيود ستسري على جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزامبيق ومالاوي وإنها “ستُطبق انطلاقا من زيادة في الحذر في ضوء تفشي السلالة الجديدة من كوفيد-19 في الجنوب الأفريقي”.