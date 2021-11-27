مال وأعمال

أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين ترتفع بنسة 42.2 % خلال 10 أشهر

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شينخوا _ حافظت أرباح كبرى الشركات الصناعية الصينية على زخم نمو سليم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث واصل الإنتاج الصناعي تعافيه واستمرت الأعمال التجارية في التحسن، حسبما أفادت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم السبت.

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وأوضحت الهيئة أن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات أعمالها السنوية عن 20 مليون يوان (حوالي 3.1 مليون دولار أمريكي)، شهدت ارتفاع أرباحها المجمعة بنسبة 42.2 بالمئة على أساس سنوي بين يناير وأكتوبر الماضيين، لتتجاوز مستوى 7.16 تريليون يوان.

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وارتفعت قيمة الأرباح بنسبة 43.2 بالمئة مقارنة مع مستوى عام 2019، ما يضع متوسط النمو خلال الأشهر العشرة الأولى من عامي 2020 و 2021 عند 19.7 بالمئة.

وخلال الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين، شهدت 32 من بين 41 صناعة توسعا على أساس سنوي في أرباحها، بينما سجلت ثماني صناعة أخرى انخفاضا.

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وفي شهر أكتوبر وحده، حققت كبرى الشركات الصناعية أرباحا بلغت 818.74 مليار يوان، بزيادة 24.6 بالمئة على أساس سنوي، وهي نسبة تتجاوز نمو بالأرباح بلغ 16.3 بالمئة في سبتمبر، وفق ما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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