- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وكالات _ قررت سلطنة عمان تعليق دخول القادمين من 7 دول بينها جنوب أفريقيا إثر مخاوف تتعلق بجائحة كورونا.
إقرأ أيضا.. منظمة التجارة العالمية تؤجل اجتماعا رئيسيا بعد اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا
والدول الممنوع دخول مواطنيها هي: ناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.
وقررت اللجنة العليا في السلطنة منع القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول السبع المذكورة خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب دخول السلطنة.
ويدخل قرار السلطنة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان تعلق دخول القادمين من 7 دول أفريقية بسبب جائحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.