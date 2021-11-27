سلطنة عمان تعلق دخول القادمين من 7 دول أفريقية بسبب جائحة كورونا

وكالات _ قررت سلطنة عمان تعليق دخول القادمين من 7 دول بينها جنوب أفريقيا إثر مخاوف تتعلق بجائحة كورونا.

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والدول الممنوع دخول مواطنيها هي: ناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

وقررت اللجنة العليا في السلطنة منع القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول السبع المذكورة خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب دخول السلطنة.

ويدخل قرار السلطنة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد.