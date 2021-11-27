هولندا ترصد 61 مصابا بكورونا على متن رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا

سكاي نيوز عربية _ ذكرت السلطات الصحية في هولندا أنها رصدت 61 مصابا بفيروس كورونا بين مسافرين وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا أمس الجمعة.

وأضافت أنها بدأت اليوم السبت إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة إن كان من بين بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 مصابون بالسلالة “أوميكرون”، التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.

ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين أمس الجمعة، ثم خضعوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الهولندية في وقت مبكر، اليوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابة 61 مسافرا بفيروس كورونا.

وأوقفت الحكومة الهولندية جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الأفريقية أمس الجمعة.

وقرر وزير الصحة هوجو دي يونغ إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.