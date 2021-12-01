مال وأعمال

التضخم بمنطقة اليورو يقفز لأعلى مستوى في 25 عاما إلى 4.9%…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

سي ان بي سي _ أظهرت بيانات أولية، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي مرتفع في نوفمبر، مما أثار المزيد من الأسئلة حول ما سيفعله البنك المركزي المصري الأوروبي بعد ذلك بسياسته النقدية.

predco_adv_2021

إقرأ أيضا.. أسعار الغاز في أوروبا تقفز لمستوى قياسي بأكثر من 100 يورو

Edita2021

وجاء معدل التضخم العام عند 4.9% لشهر نوفمبر، بعد أن أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 4.5% من 4.1% في أكتوبر.

ويعتبر الرقم 4.9% هو الأعلى على الإطلاق منذ 25 عامًا، أي منذ بداية تجميع البيانات.

FNG2021

وتأتي البيانات في وقت ينتظر فيه صانعو السياسة المزيد من البيانات حول المتحور الجديد أوميكرون، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم بمنطقة اليورو يقفز لأعلى مستوى في 25 عاما إلى 4.9%… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا