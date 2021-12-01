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سي ان بي سي _ أظهرت بيانات أولية، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي مرتفع في نوفمبر، مما أثار المزيد من الأسئلة حول ما سيفعله البنك المركزي المصري الأوروبي بعد ذلك بسياسته النقدية.
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وجاء معدل التضخم العام عند 4.9% لشهر نوفمبر، بعد أن أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 4.5% من 4.1% في أكتوبر.
ويعتبر الرقم 4.9% هو الأعلى على الإطلاق منذ 25 عامًا، أي منذ بداية تجميع البيانات.
وتأتي البيانات في وقت ينتظر فيه صانعو السياسة المزيد من البيانات حول المتحور الجديد أوميكرون، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم بمنطقة اليورو يقفز لأعلى مستوى في 25 عاما إلى 4.9%… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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