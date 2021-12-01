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روسيا: حجر أسبوعين للقادمين من دول ظهر فيها أوميكرون

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العربية دوت نت – أعلنت روسيا فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على القادمين من الدول التي ظهر فيها متحور “أوميكرون”.

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يأتي هذا القرار في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن هناك قلقاً من تقديم بعض الدول معلومات عن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا دون تقديم أدلة كافية.

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حض مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في خطاب أمام المنظمة الدول على اتخاذ موقف “عقلاني ومتناسب للحد من المخاطر تماشياً مع لوائح المنظمة”.

كما أضاف أنه “لا يزال لدينا أسئلة أكثر من الإجابات حول تأثير أوميكرون وانتقاله وشدة المرض الناتج عنه وفعالية الاختبارات والعلاجات واللقاحات”.

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كانت المنظمة أعلنت أمس، أن التهديد الذي يشكّله أوميكرون “مرتفع للغاية”، بناءً على أدلة مبكرة، وقد يؤدي إلى طفرات مفاجئة مصحوبة بـ”عواقب وخيمة”.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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