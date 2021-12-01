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الفيدرالي الأمريكي: من المناسب دراسة تسريع إنهاء برنامج…

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سي إن بي سي – قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه سيكون من المناسب أن ينظر البنك المركزي المصري الأمريكي في تسريع إنهاء برنامجه الضخم لمشتريات السندات بالنظر إلى قوة الاقتصاد ومعدل التضخم المرتفع.

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وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء السندات في وقت سابق هذا الشهر وأعلن عن جدول زمني لتخفيضه بحيث ينتهي في حوالي منتصف العام القادم، لكن محللين كثيرين يتوقعون أن يعيد النظر في ذلك الإطار الزمني في اجتماعه الشهر القادم.

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وفي سياق متصل، قال باول، إن كلمة “عابرة” لم تعد الوصف الأكثر دقة للمعدل الحالي المرتفع للتضخم.

وفي أثناء جلسة استماع باللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، سئل باول بشأن استخدامه المتكرر لهذا الوصف للفترة التي من المتوقع أن يبقى فيها التضخم مرتفعا، فأجاب قائلا إن من الأفضل التوقف عن استخدام تلك الكلمة.

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وجاء تعقيب باول في إفادة أدلى بها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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