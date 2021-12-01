ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين إلى 50.1…

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين بلغ 50.1 في نوفمبر، مرتفعا عن الرقم المسجل بـ49.2 في أكتوبر.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

وقال تشاو تشينغ خه الإحصائي بالهيئة، إن الارتفاع حدث بعدما بدأت تدابير البلاد لضمان إمداد كافية من الطاقة كافية واستقرار أسعار السوق تشغيلها.

وفي نوفمبر، انخفض المؤشر الفرعي الخاص بقياس شراء أسعار المواد الخام الرئيسية بـ 19.2 نقطة مئوية عن الرقم المسجل بـ52.9 في أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين إلى 48.9، بانخفاض 12.2 نقطة مئوية عن الشهر الماضي.

واتسع المؤشر الفرعي للإنتاج بـ 3.6 نقطة مئوية إلى 52، بينما زاد مؤشر الطلبات الجديدة 0.6 نقطة مئوية إلى 49.4 .

وأظهرت الأرقام أن كلا من الإنتاج وطلبات السوق في قطاع التصنيع في زخم متصاعد في الشهر الماضي، وفقا لما ذكر تشاو.

كما أظهرت الأرقام اليوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي افي لصين بلغ 52.3 في نوفمبر، بانخفاض عن 52.4 في أكتوبر.