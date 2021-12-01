وزير قطاع الأعمال يوضح أسلوب التعامل مع أرض شركة الحديد…

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دوت الخليج – قال وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، إنه جارٍ تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب، بإجمالي 6 ملايين متر مربع، من صناعي إلى سكني وإداري وتجاري؛ لزيادة قيمة الأرض.
وكتب توفيق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضيحا لتصريحاته خلال اجتماع مجلس النواب اليوم، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي “ردا على المشككين الذين كانوا يتهمون الحكومة بأنها تستولي على الأرض بتراب الفلوس”.
وأوضح: “كما قلت أن المساحة شاسعة وسيتم تقييم كل قطعة بثمنها، فالشريط المطل على الكورنيش لا يكون بسعر باقي الأرض التي تحتاج لإنفاق كبير من المطورين لإدخال مرافق”.
وقال توفيق: “ميكرات الحديد و الصلب حولوا كلامي في مجلس النواب ظهر اليوم إلى عكس ما قلته”.
وأكد وزير قطاع الأعمال أن أول 11.25 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي ستذهب لتعويضات العاملين والدائنين، بعدها يذهب أي فائض- إن وجد- لحائزي الأسهم.
وتابع: “لذا أنصح المتداولين بعمل حساباتهم بناءً على هذه المعلومات، وعدم “الجري” وراء الأوهام المسوقة إليهم من ميكرات لا تهمهم إلا جيوبهم”.
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