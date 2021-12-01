رئيس الوزراء يستقبل نظيره الإسباني بمطار القاهرة الدولي

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دوت الخليج – استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، بمطار القاهرة الدولي، بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الإسباني والوفد المرافق له.
ويجري رئيس حكومة مملكة إسبانيا زيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددا من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبري الشركات الإسبانية.
ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفي مدبولي وبيدرو سانشيز، خلال الزيارة، اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني، فضلا عن جلسة المباحثات الموسعة بحضور الوفد الرسمي لكلا البلدين.
كما سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون، في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
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