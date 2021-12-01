طيران الإمارات: متحور أوميكرون سيسبب صدمات قوية لقطاع…

العربية نت _ قالت شركة طيران الإمارات اليوم الثلاثاء، إن الأسابيع القليلة المقبلة حرجة لقطاع الطيران العالمي، مع اكتشاف متحور أوميكرون الجديد.

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وأضافت طيران الإمارات، أن متحور أوميكرون سيسبب صدمات قوية لقطاع الطيران عالمياً.

وقد فرضت شركات الطيران العديد من القيود الجديدة على قطاع السفر والتي جرى الاعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع لإبطاء انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأدت سلسلة أولية من حظر الطيران من جنوب إفريقيا، والتي تم اكتشاف السلالة الجديدة بها لأول مرة، إلى اتخاذ تدابير أوسع نطاقا تجعل قطاع السفر أكثر تكلفة وأقل ملاءمة، مع إعادة الأيام الأولى للوباء إلى الأذهان.

بدورها، وضعت المملكة المتحدة قواعد جديدة، حيث طالبت بضرورة تقديم اختبارات PCR إلزامية لجميع الركاب القادمين وقالت إنه يجب عليهم عزل أنفسهم حتى ظهور نتيجة سلبية للفيروس.