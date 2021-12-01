أسعار الذهب تهبط بعد تعليقات رئيس الفيدرالي الأمريكي حول…

وكالات – ضغطت تعليقات رئيس الفيدرالي جيروم باول على أسعار الذهب، والتي أشارت إلى تشديد السياسة النقدية، لتمحو مكاسب بلغت أكثر من 1% أثارها القلق بشأن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1774.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1920 بتوقيت جرينتش في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1776.80 دولار.

وكانت الأسعار قفزت بما يصل إلى 1.3% بعد تحذير من الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا من أن لقاحات كوفيد-19 من المرجح أن تكون أقل فعالية في الوقاية من المتحور الجديد.

وفي شهادة أدلى بها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال جيروم باول إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيناقش على الأرجح تسريع إنهاء برنامجه لمشتريات السندات في اجتماعه القادم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.82 دولار للأونصة.

وانخفض البلاتين 2.46% إلى 939.50 دولار، في حين هبط البلاديوم 3.1% إلى 1738.50 دولار.