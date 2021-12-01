اليابان تعلق حجوزات الرحلات الجوية إلى أراضيها لمدة شهر مع…

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العربية نت _ قررت اليابان، اليوم الأربعاء، تعليق حجوزات الرحلات الجوية إلى أراضيها لمدة شهر، بسبب مخاوف متحور أوميكرون الجديد.
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كانت اليابان، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، عن إغلاق حدودها أمام جميع الوافدين الأجانب الجدد على خلفية القلق حيال أوميكرون، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الدول الساعية لتحصين نفسها من المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي تحتوي على نسخ عدة.
وجاء ذلك بينما كانت اليابان آخر دولة تعيد فرض القيود المشددة على الحدود التي كان يؤمل بأنها باتت فصلا من الماضي، فمنعت دخول جميع الوافدين الجدد الأجانب بعد أسابيع فقط من إعلانها بأنها ستسمح أخيرا لبعض حاملي التأشيرات بدخول البلاد.
وأفاد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مؤخراً، أن بلاده “في وضع أقوى من غيرها في مواجهة المتحورة أوميكرون”، مشيرا إلى أن السكان يضعون الكمامات طوعا ويلتزمون بمجمل قواعد الوقاية.
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